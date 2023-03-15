Ограничения на трассах Курганской области, введенные из-за непогоды, частично сняли

Школьники продолжат учиться дистанционно, сообщила глава Кургана Елена Ситникова

ТАСС, 15 марта. Временные ограничения пассажирских перевозок, введенные на трассах Курганской области из-за непогоды, частично сняты. Однако подвоз детей в школы осуществляться с утра в четверг не будет, они продолжат учиться дистанционно, сообщила в среду в своем Telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова.

"Временные ограничения движения пассажирского транспорта, которые были введены вчера на дорогах Курганской области по причине неблагоприятных погодных условий, сняты частично, на отдельных дорогах. В Кургане для обеспечения безопасности школьные автобусы завтра с утра не будут осуществлять подвоз детей. Поэтому ребята, которые учатся в первую смену и ездят до школы на школьных автобусах, продолжат учиться дистанционно", - написала она.

По ее словам, для всех остальных учеников занятия пройдут в обычном режиме.

Во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона сообщили, что временные ограничения введены на пассажирские перевозки на трассах Курганской области из-за непогоды с 20:00 14 марта. Также с 14:00 14 марта департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области.