Эксперты СНГ начали разработку документов организации для продвижения русского языка

В первом заседании экспертной группы участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома Содружества

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Экспертная группа из представителей стран Содружества Независимых Государств в среду начала разработку учредительных документов Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Первое заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 15 марта в штаб-квартире СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома Содружества. Заместитель генерального секретаря СНГ Даурен Абаев подчеркнул, что русский язык сохранил позиции основного средства межнационального общения в странах Содружества, является языком науки, культуры, экономического и политического сотрудничества.

Лидеры стран Содружества на состоявшемся в Астане в октябре 2022 года саммите поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию, в рамках которой Исполком СНГ запросил предложения. К настоящему времени от России и Казахстана поступили проекты договора о создании организации и ее устава. Также в Исполком поступили предложения от Армении для разработки положения о функциональной деятельности организации. Данные проекты документов и предложения рассмотрены на заседании экспертной группы.

Следующая экспертная встреча, как ожидается, состоится в Минске 26 апреля.