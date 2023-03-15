Артековцы выстроились в символичную надпись в честь годовщины Крымской весны

Более 2 тыс. человек составили надпись "Россия - Крым - Артек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. артековцев - детей и вожатых - приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном годовщине Крымской весны, в ходе которого воспитанники каждого лагеря международного детского центра выстроились в надпись "Россия - Крым - Артек". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Артека".

"15 марта, в преддверии исторического для нашей страны события - воссоединения Крыма с Россией, в Международном детском центре "Артек" состоялся митинг "Крым - история и гордость". В течение дня на Дворцовой площади звучит гимн Российской Федерации, а артековцы каждого детского лагеря выстраивают фразу: "Россия - Крым - Артек". В праздновании "Крымской весны" участвуют более двух тысяч школьников из всех субъектов страны, в том числе новых территорий", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что акция прошла в четырех лагерях "Артека", в каждой участвовали около 500 человек. Также во время митинга детям рассказали о событиях 2014 года.

Во время мероприятия директор "Артека" Константин Федоренко сообщил, что за 97 лет существования лагеря его участниками стали почти 2 млн человек. При этом за последние девять лет на полуострове реализовали несколько проектов, в том числе возрождена "Страна детства".

"Мы планируем в этом году открыть новые образовательные пространства туристической направленности: это скалодром, веревочный парк, свою виа феррату. У нас проходят ремонты объектов спортивной инфраструктуры. В то же время продолжается строительство детского лагеря "Солнечный". В настоящее время возведены корпуса, идет работа по заливке фундаментных оснований под центр инновационно-образовательных технологий. Это сердце лагеря, который мы планируем открыть к 2025 году. Новый лагерь будет принимать одновременно 1 000 детей", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Федоренко.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.