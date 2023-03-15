В Калужской области после аварии восстановили газоснабжение около 200 домов

Инцидент произошел в Малоярославецком районе

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы завершены после повреждения на газопроводе высокого давления в Малоярославецком районе Калужской области. Газ подан в 200 домов в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково, сообщили в среду ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Ремонтно-восстановительные работы завершены, все дома получили газ", - сказали в ЕДДС района.

Ранее глава администрации Малоярославецкого района Калужской области Вячеслав Парфенов сообщал, что сначала газ получат жители СНТ "Приозерье". После завершения регламентных работ на газораспределительной подстанции топливо пришло в Подполково.

Накануне вечером экскаватор при проведении ремонтных работ повредил ковшом магистральный газопровод высокого давления. Аварийный участок находился в болотистой местности и был не освещен.