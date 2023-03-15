Владельцу "Википедии" грозит штраф за отказ удалить запрещенную в России информацию

Суд может оштрафовать Wikimedia Foundation на сумму до 4 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Суд может оштрафовать компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступил соответствующий административный протокол.

"В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). Юридическое лицо по этой статье может быть оштрафовано на сумму до 4 млн рублей", - сказали в суде.

Заседание по этому делу назначено на 6 апреля на 10:30 мск.

В феврале этого года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию мест дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года тот же судебный участок оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, в настоящее время на портале "Википедия" остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины. В связи с этим фонд Wikimedia Foundation будет маркироваться в поисковых системах как нарушитель российского законодательства.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.