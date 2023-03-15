В Омской области почти на треть увеличат финансирование зарплат педагогов

Объем средств достигнет 17,6 млрд рублей

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. В Омской области в 2023 году увеличат почти на треть, до 17,6 млрд рублей, объем средств, направляемых на зарплаты педагогов. Это позволит увеличить вдвое зарплаты молодых учителей школ, детсадов и учреждений дополнительного образования для решения проблемы нехватки педагогических кадров, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерстве образования.

"В этом году на зарплаты педагогов детсадов, школ и учреждений допобразования в бюджете предусмотрено 13,6 млрд рублей. Ожидается, что в течение 2023 года будет дополнительно выделено еще 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства будут направлены на увеличение зарплат молодых педагогов, которым по решению губернатора Александра Буркова с 1 марта 2023 года вдвое повышен рекомендуемый оклад. Таким образом, учителя получат выплаты по новому расчету уже в апреле.

Мера направлена на снижение имеющейся потребности в педагогических кадрах. "Повышение оклада молодым педагогам - необходимый материальный стимул для тех, кто выбрал эту благородную профессию", - отметил в своем Telegram-канале Бурков.

В августе 2022 года Татьяна Дернова, которая занимала на тот момент пост министра образования Омской области, заявила о нехватке педагогических кадров. По ее словам, в регионе перед началом учебного года было зарегистрировано 70 вакансий в детских садах, 343 - в школах, 41 - в учреждениях допобразования и 171 вакансия - в средних профессиональных учреждениях.