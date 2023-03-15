В шести населенных пунктах Ставрополья в 2023 году построят школы

В общей сложности учреждения примут более 5 тыс. учеников

СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Строительство школ завершат в шести населенных пунктах Ставропольского края при господдержке в 2023 году. В общей сложности учреждения примут более 5 тыс. учеников, сообщил в среду министр образования региона Евгений Козюра.

"До конца 2023 года [по нацпроекту "Образование"] планируем завершить строительство школы в селе Прасковея на 696 мест, в Ставрополе на 990 мест, в Михайловске на 1 002 места и в городе Ессентуки на 1 тыс. мест. Есть еще госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа. По этой программе практически готова школа на 1 тыс. мест в Кисловодске, и в этом году будет введена в эксплуатацию школа в Кочубеевском округе на 440 мест", - сказал он во время прямого эфира на официальной странице правительства края "ВКонтакте".

В 2022 году на Ставрополье были построены три школы - в городах Кисловодске, Михайловске, Ставрополе. "Строительство новых школ позволяет снимать нагрузку на вторую смену, дает возможность учиться в более комфортных условиях", - пояснил Козюра.

Ставрополье также участвует в программе капитального ремонта школ. В 2022 году в регионе обновили 11 образовательных учреждений. В 2023 году в крае будет отремонтирована 31 школа, на 2024 - 2025 годы также уже утверждены для проведения ремонта 33 учреждения.