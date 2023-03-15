Тульская область и Мордовия усилят сотрудничество в сфере науки и импортозамещения

Регионы также намерены наладить связь научно-образовательного центра "Тулатех" и "Технопарка - Мордовия"

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Тульская область и Мордовия намерены развивать кооперацию предприятий для импортозамещения продукции, а также наладить сотрудничество научно-образовательного центра "Тулатех" и "Технопарка - Мордовия". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи в Туле губернатора Алексея Дюмина и главы республики Артема Здунова.

"Сотрудничество с Республикой Мордовия представляет интерес для Тульской области во многих сферах. Прежде всего, это кооперация предприятий в условиях необходимости активного импортозамещения. <…> Считаю перспективным взаимодействие в сфере наукоемких отраслей экономики. В том числе - тесное сотрудничество научно-образовательного центра "Тулатех" и "Технопарка - Мордовия", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Дюмин отметил, что между предприятиями регионов уже налажено сотрудничество, так, саранский "ЭМ-Кабель" закупает проволоку у "Тулачермет-стали" и реализует силовой кабель "Щекиназота", тульская компания "Пластик" взаимодействует с "Сарансккабелем". Планируется, что подобная практика будет масштабирована. "Мы заинтересованы в активизации совместной работы в различных сферах экономики, готовы создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и максимально открыты для взаимодействия с тульскими партнерами", - подчеркнул Здунов.

Еще одно важное направление будущего взаимодействия - реабилитация участников специальной военной операции. Здунов назвал одним из лучших в стране созданный на базе Тульской клинической больницы реабилитационный центр. "Мы посмотрим, что сможем взять себе на вооружение. Сейчас все должны работать на победу и поддержку семей участников СВО", - добавил он.

Делегация Мордовии 14-15 марта посетила предприятия Тульской области, особую экономическую зону "Узловая", приняла участие в круглых столах и встречах с представителями бизнес-сообщества региона, добавили в пресс-службе.