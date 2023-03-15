Католикос всех армян высказался против санкций в отношении патриарха Кирилла

Временно управляющий Ереванско-Армянской епархией РПЦ митрополит Клинский Леонид отметил, что "добрые, братские отношения между Армянской апостольской и Русской православной церквами неизменны"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II резко осудил введенные рядом стран санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, также он отметил важность трехстороннего сотрудничества духовных лидеров России, Армении и Азербайджана для утверждения мира в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС временно управляющий Ереванско-Армянской епархией РПЦ, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, подводя итоги встречи с Гарегином II.

"Католикос Гарегин высказал свое резко отрицательное мнение относительно выдвинутых в адрес Святейшего Патриарха Кирилла санкций (рестрикции в отношении патриарха ввели Великобритания, Канада и Австралия - прим. ТАСС). Многолетние добрые, братские отношения между Армянской апостольской и Русской православной церквами неизменны", - сказал митрополит Леонид.

По его словам, в ходе переговоров с Гарегином II поднимались вопросы двусторонних отношений. Также религиозные деятели обсудили трехсторонний формат сотрудничества: ранее неоднократно проходили встречи патриарха Кирилла, патриарха-католикоса всех армян Гарегина II и главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-заде. Духовные лидеры трех стран обсуждали в том числе урегулирование в Нагорном Карабахе.

"Трехстороннее сотрудничество способствует утверждению взаимоуважительных отношений стран и народов. Под личным контролем Его Святейшества [патриарха Кирилла] был решен вопрос сохранения культурного наследия монастыря Дадиванк, что отдельно отметил католикос Гарегин", - рассказал митрополит Леонид.

Он признал, что ситуация на этом направлении "далека от совершенства", и добавил, что "Русская православная церковь предпринимает все меры и прилагает все усилия, направленные на процесс миротворчества".

Временно управляющий Ереванско-Армянской епархией РПЦ несколько дней назад посетил Армению. В воскресенье он совершил богослужение в Ереване, пообщался с духовенством и верующими, а в понедельник встретился с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II.