Кировские волонтеры спасли оставшегося без матери рысенка

Он находится в центре реабилитации диких животных "Большое гнездо" и проходит карантин по бешенству

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Волонтеры в Кирове поймали и поместили в реабилитационный центр рысенка, который несколько дней бродил по городу в поисках пищи. Об этом сообщили в среду в группе центра реабилитации диких животных "Большое гнездо" соцсети "ВКонтакте".

"Малыш у нас, ужасно худой, но к счастью с отличным аппетитом и весьма буйным характером. Его можно подготовить к самостоятельной жизни, чтобы он больше никогда не побирался по помойкам и частным дворам, а был сильным и свободным зверем. Такая подготовка пройдет в специализированном центре реабилитации рысей. Пока же рысь живет у нас и проходит карантин по бешенству", - написали волонтеры.

Как рассказали в центре, несколько дней назад от жителей поступили сообщения о том, что в городе замечен рысенок. Следы животного были замечены у мусорных контейнеров и у мест подкормок кошек и птиц. Волонтеры приняли решение поймать рысенка, так как он остался без матери и самостоятельно выжить не мог. Несколько дней кировчане искали животное, оставляли пищу, но на прежние места детеныш не возвращался. В воскресенье рысенок сам пришел к стационару центра на улице Бородулина, где во время разморозки холодильника коробку с мясными припасами из морозилки выставили на улицу.

"Убедившись, что он регулярно приходит и съедает гостинцы, мы установили специальную клетку-живоловку, в которую без вреда для себя вошел рысенок и дверка захлопнулась", - рассказали волонтеры.

АНО Центр реабилитации животных "Большое гнездо" находится в Кирове. Команда Центра спасает диких животных, лечит, выкармливает, проводит реаблитационные мероприятия и возвращает в природу. Центр получил поддержку Фонда президентских грантов.