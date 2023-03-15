Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в подверженных паводкам регионах

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка складывается в Ульяновской, Самарской и Саратовская областях

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический мониторинг в регионах, подверженных паводкам. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в дневные часы, в ряде субъектов РФ возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации. На контроле Роспотребнадзора в настоящее время находятся Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская области и Республика Мордовия", - пояснили в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, наиболее сложная обстановка складывается в Ульяновской, Самарской и Саратовская областях, где подтоплено более 230 жилых домов с населением более 1,2 тыс. человек.

В связи с этим Роспотребнадзор установил контроль соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обязательное обеззараживание.

Ведомство также усилило контроль за эпидемически значимыми объектами: кладбищами, полигонами твердых коммунальных отходов, полями фильтрации, нефтебазами, складами ГСМ, несанкционированными свалками, складами агрохимикатов, скотомогильниками и другими объектами, попадающими в зоны подтопления. "В рамках контроля за качеством питьевой воды ведется лабораторное исследование проб поверхностных и подземных источников, привозной воды", - добавили в пресс-службе.