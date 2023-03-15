Мордовия использует опыт Тулы для создания системы реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

Глава республики Артем Здунов поручил Минздраву Мордовии детально изучить опыт организации реабилитационного центра в Туле

ТАСС, 15 марта. Власти Мордовии планируют использовать опыт Тульской области для создания в республике системы реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Мордовии.

"Делегация Мордовии ознакомилась с работой областной клинической больницы в части реабилитации участников СВО и членов их семей, глава республики Артем Здунов поручил Минздраву Мордовии детально изучить опыт организации реабилитационного центра. Республике нужны специалисты в этой области. В 2022 году закуплено 262 единицы оборудования на 203 млн рублей. Предстоит разработать систему, чтобы все это применялось для реабилитации бойцов, прибывающих с территории СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация из Мордовии осмотрела отделения областной больницы, задействованные в медицинской и медико-социальной реабилитации участников специальной военной операции - ранней, амбулаторной и стационарной. Возможности больницы используются также для проведения квалифицированной диспансеризации и обеспечения средствами ухода пациентов этой категории. Врачи и медицинский персонал прошли специальную обучающую программу для работы по профилю реабилитации.