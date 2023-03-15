В Севастополе капитально отремонтируют девять объектов в пяти школах до конца 2023 года

Подрядчики уже вышли на несколько объектов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя отремонтируют девять объектов в пяти школах в 2023 году по программе капитального ремонта. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В этом году в Севастополе капитально отремонтируют девять объектов в пяти школах. Соответствующие контракты заключили, подрядчики уже вышли на несколько объектов", - написал губернатор.

Как отметил Развожаев, в 2023 году будут полностью отремонтированы все здания школы № 60, проведен комплексный капитальный ремонт и работы по оснащению оборудованием здания мастерских и стрелкового тира школы № 28, корпуса начальной школы № 9 и здания начальной школы гимназии № 2, а также школы № 36 в селе Хмельницкое.

"В этом году также будет завершен капитальный ремонт двух объектов, переходящих с 2022 года: здания административно-учебного корпуса школы № 6 и основного здания школы № 12 по улице Малиновского", - написал губернатор.

По словам Развожаева, поставлена также задача изыскать средства на благоустройство территорий учебных заведений, где отремонтированы все корпуса.

Губернатор добавил, что в Севастополе за пять лет планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах. Президент России Владимир Путин также заявлял, что меньше процента российских школ находятся в аварийном состоянии, но это, по его мнению, тоже недопустимо. Он подчеркнул, что в России нужно подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года.