Аксенов заявил, что в Крыму решили значительную часть проблем украинского периода

В стадии решения остаются вопросы с квалифицированными руководителями, сферами здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, заявил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Крыма решили значительную часть остававшихся после украинского периода проблем населения. В стадии решения остаются вопросы с квалифицированными руководителями, сферами здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, заявил в среду в эфире телеканала "Миллет" глава республики Сергей Аксенов.

"Значительную часть проблем, наверное, удалось решить. Значительная - в стадии решения находится. <…> С электроэнергией решили, с водой решили, доходы граждан и цены - это проблемы, которые всегда вызывают обеспокоенность. Здравоохранение с точки зрения системной работы, жилищно-коммунальное хозяйство - это основные вопросы, которые на повестке дня и в идеале, наверное, никогда решены не будут, потому что вызовы новые возникают", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "главная проблема, которая сегодня существует и мешает эффективно развиваться, одна - недостаточное количество квалифицированных руководителей, начальников, тех, кто может организовать работу".

"Я говорю о начальниках, потому что специалисты на земле квалифицированные и им нужно правильно ставить задачи. Это одна из проблем нерешенных. Ищем кадры, пытаемся в ручном режиме действовать", - пояснил Аксенов.

Проблем с межнациональными отношениями на полуострове также нет, добавил он.