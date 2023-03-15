В Астрахани для учащихся ссузов проведут Каспийский молодежный форум

Принять участие в мероприятии также смогут представители рабочей молодежи и молодые предприниматели из стран Прикаспия

АСТРАХАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Участниками Каспийского молодежного образовательного форума, который пройдет в Астрахани до конца года, станут студенты ссузов, а также представители рабочей молодежи и молодые предприниматели из стран Прикаспия. Об этом сообщил в среду на совещании по вопросу реализации государственной молодежной политики на территории Астраханской области руководитель регионального агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин.

На открытии Седьмого международного Каспийского медиафорума в сентябре 2022 года в Астрахани губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о создании в регионе Центра молодежного туризма и международного сотрудничества для налаживания молодежных обменов между Россией и странами Прикаспия.

"В рамках работы Центра молодежного туризма и международного сотрудничества в Астраханской области, созданного при агентстве молодежи, планируется реализация маршрутов историко-краеведческой направленности, как внутри региона, так и за его пределами. Отдельными направлениями деятельности центра станет молодежный обмен между странами Прикаспия и Белоруссией. Так, одной из площадок для международного общения в 2023 году станет Каспийский молодежный образовательный форум. Основной компетенцией форума станет занятость молодежи, а его целевой аудиторией - студенты среднего профессионального образования, рабочая молодежь и молодые предприниматели", - сообщил Нуртазин.

Он добавил, что на реализацию молодежной политики в Астраханской области в 2023 году выделено более 197 млн рублей, что превышает показатели финансирования отрасли в прошлом году в 144 млн рублей. Кроме этого, в молодежную сферу активно привлекаются грантовые средства, в том числе с софинасированием проектов из Фонда президентских грантов.

Ранее сообщалось, что молодежная политика является приоритетным направлением работы астраханского правительства - в регионе в настоящий момент проживает 265 тыс. астраханцев в возрасте от 14 до 35 лет. В 2022 году специалисты Росмолодежи провели аудит реализации региональной молодежной политики. По ее итогам Бабушкин отметил, что "отрасль требует модернизации, необходимо пересмотреть ряд подходов в кадровом обеспечении и финансировании".