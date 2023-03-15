Внешний вид знака "Почетный донор России" изменят с 2024 года

Нагрудный знак выражает признание вклада гражданина в развитие добровольного донорства крови и ее компонентов в РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление, устанавливающее новое описание нагрудного знака "Почетный донор России". Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые положение о нагрудном знаке "Почетный донор России", описание нагрудного знака "Почетный донор России", - говорится в постановлении.

Утратившими силу, в частности, признаются предшествующие им документы, а также постановление правительства РФ "О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России" и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России". Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно описанию, нагрудный знак "Почетный донор России" выполнен в форме круга, имеет колодку. На его лицевой стороне изображена стилизованная капля крови с каплей крови в ладони человека, покрытая красной эмалью. От центра рисунка во все стороны расходятся лучи, из нижней части - рельефная оливковая ветвь с листьями из белой эмали. Вверху знака расположена надпись "Почетный донор России", выполненная заглавными буквами. В центральной части колодки размещена рельефная посеребренная эмблема Минздрава России.

Нагрудный знак "Почетный донор России" выражает признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов в РФ. 20 апреля в стране ежегодно отмечают национальный День донора, дату приурочили к проведению первого удачного переливания крови в России.