В СЗФО предложили упорядочить передачу государству археологических находок

Председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова заявила, что археологи поддерживают эту инициативу, потому что они сталкиваются с проблемой хранения обнаруженных предметов

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Парламентарии Северо-Запада РФ предложили упорядочить процесс передачи государству археологических находок, обнаруженных в ходе хозяйственных работ. Соответствующее обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой поддержали на заседании в среду в Сыктывкаре члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму.

"На сегодня совершенно не упорядочен процесс, как археологические находки должны передаваться в госфонды и получать какой-то статус или оставаться без статуса. Объем найденных предметов большой, ценность их никем и ничем не определяется. Речь о предметах, которые находят в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. Предлагаем внести соответствующие изменения в приказ Минкультуры РФ", - сообщила на заседании председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

По ее словам, археологи поддерживают эту инициативу, потому что они сталкиваются с проблемой, где хранить обнаруженные предметы. Между тем, они могли бы войти в коллекции музеев, отметила Виткова.

Коллеги-парламентарии ее поддержали. Как отметил заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов, председатель постоянного комитета ПАСЗР Виктор Остренко, вопрос хранения археологических коллекций и обеспечения деятельности государственных и муниципальных музеев - это актуальная тема для всех регионов Северо-Запада.