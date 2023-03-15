В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ позволил повысить доступность высшего образования

В министерстве добавили, что единый государственный экзамен совершенствуется с каждым годом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил повысить доступность высшего образования в России. Школьники из любых регионов могут поступить в ведущие вузы, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения в среду.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя предложение лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова об отмене ЕГЭ заявил, что "надо все серьезно взвесить".

"Повысилась доступность высшего образования - у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны", - отмечается в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

В министерстве также подчеркнули, что ЕГЭ совершенствуется с каждым годом, и "его процедура в нынешнем виде уже далека от первоначальной".

"Сегодня для ответа на любое задание ЕГЭ требуются знания соответствующего учебного предмета, умение логически рассуждать. При выполнении заданий с развернутым ответом требуются глубокие предметные знания и творческий подход, способность комбинировать изученные методы решения задач, писать развернутые обоснования, аргументировать свое мнение, приводить примеры", - добавили в Минпросвещения.