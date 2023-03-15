В Коми устранили последствия нефтеразлива близ поселка Ярега

Территория спланирована, отсыпана грунтом и покрыта снегом, сообщила пресс-служба Минприроды региона

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Последствия разлива нефтепродуктов, произошедшего 27 февраля вблизи поселка Ярега Ухтинского округа Республики Коми, полностью устранены, сообщила в среду пресс-служба Минприроды региона.

"Последствия нефтеразлива вблизи поселка Ярега устранены. Выездное обследование установило, что работы по ликвидации и очистке территории от нефтезагрязнения завершены, территория спланирована, отсыпана грунтом и покрыта снегом. При выборочной расчистке грунта от снега признаков нефтезагрязнения не обнаружено. Дальнейшие мероприятия по рекультивации нарушенных земель будут выполняться в соответствии с разработанным и согласованным проектом рекультивации", - говорится в сообщении Минприроды.

По уточненным данным ведомства, разлив произошел 27 февраля из-за разгерметизации нефтепровода. 28 февраля утечка была устранена, разлив площадью 700 кв. м локализован. Загрязнение произошло на землях промышленности в полосе отвода нефтепровода, лесному фонду ущерб не причинен, отметили в министерстве.

Как сообщала ранее пресс-служба ООО "Лукойл-Коми", вылился незначительный объем нефтесодержащей жидкости - до 0,5 тонны. Утечка была обнаружена при проведении плановых работ в рамках реализации дорожной карты по выявлению и ремонту дефектных участков на трубопроводах производственного подразделения "Яреганефть". Перекачку по нефтепроводу оперативно прекратили, локализовали распространение нефтесодержащей жидкости по рельефу местности и восстановили герметичность трубопровода.