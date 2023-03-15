В Коми в апреле откроют детский сад и школу на 600 мест

В конце 2022 года на эти цели из республиканского бюджета было направлено около 72 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. Детский сад на 60 мест в растущем микрорайоне Сыктывкара откроется в апреле 2023 года. В эти же сроки заработает школа на 600 мест в селе Объячево Прилузского района республики, сообщил в среду глава региона Владимир Уйба.

"В апреле этого года в быстрорастущем микрорайоне Орбита Сыктывкара появится новый детский сад. Проведена большая работа по приобретению в муниципальную собственность помещений в жилом комплексе "Платон". В конце 2022 года на эти цели из республиканского бюджета было направлено около 72 млн рублей", - сообщил глава Коми в своем видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Дошкольные группы на 60 детей расположатся на первом этаже жилого дома, идет подготовка помещений для приема детей. В прошлом году в этом комплексе открыли детскую и взрослую амбулатории. В перспективе в Орбите планируется построить новую школу на 825 мест, сообщил руководитель республики.

"Сейчас в республике одновременно строим четыре школы, одну будем открывать через месяц в Объячево на 600 мест. Вторая долгожданная школа в селе Усть-Ижме будет открыта к 1 сентября, школа в Ижме - в 2024 году, детский сад в Кочпон-Чите сдали и ведем подготовку для приема детей. Четвертую школу активно строим в Эжве, сдача - в декабре этого года", - сказал глава республики.

Ранее сообщалось, что новая школа в районном центре Объячево позволит разгрузить действующую школу, рассчитанную на 400 мест, но в ней учатся в две смены более 1 200 детей.