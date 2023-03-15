Путин отметил влияние журнала "За рулем" на продвижение культуры вождения

Изданию исполнилось 95 лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив журнала "За рулем" с 95-летием, отметив яркие и талантливые публикации издания. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Яркие, талантливые публикации редакционного коллектива и преданных друзей издания содействовали развитию автотранспортной отрасли, продвижению культуры вождения и правил безопасности на дорогах", - говорится в тексте телеграммы.

По мнению президента, нынешнее поколение читателей ценит журнал за актуальные новости и аналитику, интересные репортажи и интервью. "И конечно, важно, что вы эффективно внедряете современные технологии, вовлекаете в орбиту автомобильной жизни самую широкую аудиторию, пользователей интернета и социальных сетей", - добавил Путин, поблагодарив коллектив журнала за творчество, любовь к своему делу и пожелав новых успехов.

Первый журнал "За рулем" вышел в 1928 году, объединив энтузиастов автомобильного транспорта по всей стране. В дальнейшем он вырос в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ.