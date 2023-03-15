Вильфанд заявил, что погода в Москве ухудшится 16 марта

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил москвичей о мокром снеге, повышенной влажности и облачности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мокрый снег, облачность и похолодание до плюс 3-5 градусов прогнозируются в Москве в четверг. С пятницы осадки прекратятся, но похолодание еще усилится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

"Среда была замечательным весенним днем, но уже в четверг погода будет не такая яркая, ясная, температура днем понизится до плюс 3-5 градусов, а самое главное, что будет мокрый снег, повышенная влажность. Температура будет ощущаться еще ниже", - сказал он.

По словам Вильфанда, в пятницу погода станет яснее, осадков не ожидается, но температура еще понизится - до минус 10 градусов ночью и до плюс 2-4 градусов днем. В субботу и воскресенье днем прогнозируется около плюс 1-3 градусов.