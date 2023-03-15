Во Франции почти 500 тыс. человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы

По данным МВД, в парижской демонстрации приняли участие 37 тыс. человек

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 480 тыс. человек вышли в среду на восьмую с конца января демонстрацию по всей Франции против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики.

По данным министерства, в парижской демонстрации приняли участие 37 тыс. человек. В свою очередь профцентры насчитали 1,7 млн человек по всей стране и 450 тыс. в Париже.

Представители профсоюзов намерены продолжать демонстрации против повышения пенсионного возраста. В частности, на столичной манифестации, как сообщил корреспондент ТАСС, были слышны призывы участников 16 марта выйти на акцию протеста у здания Национального собрания (нижней палаты парламента), где должно пройти финальное голосование по законопроекту о пенсионной реформе.

Парижская демонстрация уже подошла к концу, колонна завершила марш на площади Италии, почти все участники разошлись, полиция постепенно покидает площадь.

Ранее 15 марта совместная комиссия из семи сенаторов и семи депутатов Нацсобрания согласовала окончательный текст законопроекта о пенсионной реформе. 16 марта он поступит в обе палаты парламента для итогового голосования.

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тыс. евро и отмену ряда специальных пенсионных режимов.