В ЛНР по поручению Пасечника нормализовали подачу воды в поселок Дзержинский

Врио главы республики рассказал, что трубопровод построили меньше чем за две недели

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Лугансквода" завершили строительные работы на водоводе, питающем поселок Дзержинский в Луганской Народной Республике (ЛНР), жители которого более двух месяцев были без водоснабжения. Об этом в среду сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Принял доклад ГУП [государственного унитарного предприятия] ЛНР "Лугансквода" о завершении работ на водоводе в поселке городского типа Дзержинский, поручение о строительстве которого дал 3 марта по итогам встречи с жителями города Ровеньки. Больше двух месяцев ряд улиц поселка жили без воды, пока коммунальщики откладывали решение вопроса. На строительство трубопровода протяженностью 400 погонных метров потребовалось менее двух недель", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника 11 марта специалисты произвели пробный запуск водопровода, провели опрессовку и дезинфекцию. С 14 марта жители Дзержинского обеспечены водоснабжением. "Сейчас специалисты ведут работы по регулировке подачи. Отмечу, что проблема не ушла полностью, жители получают воду по графику: раз в три дня. Будем работать над расширением графика подачи воды", - рассказал врио главы ЛНР.

Пасечник подчеркнул, что продолжает контролировать ход других поручений, полученных представителями министерств и ведомств республики по итогам встречи с жителями Ровеньков.

На встрече с жителями Ровеньков 3 марта Пасечник поручил МЧС и Министерству топлива и энергетики ЛНР разобраться с причинами пожара на терриконе, возникшем на одной из шахт города. В то же время перед специалистами "Луганскводы" была поставлена задача обеспечить водоснабжением жителей Дзержинского за две недели - до 15 марта.