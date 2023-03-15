В Москве состоялся концерт в честь Дня Конституции Белоруссии

На мероприятии выступали белорусские артисты в сопровождении президентского оркестра

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Концерт в честь Дня конституции Белоруссии состоялся в деловом и культурном центре посольства Белоруссии в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, перед зрителями выступили белорусские артисты в сопровождении президентского оркестра. Юная исполнительница Ангелина Волкова исполнила песню про картошку - "Бульба-дэнс".

В конце вечера на сцену поднялся посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. "Пользуясь случаем, что у нас в зале наши друзья, коллеги из правительства Москвы, наших любимых российских регионов, я хочу сказать: приглашайте эти таланты к себе - культурные связи должны развиваться", - сказал он.

Конституция Белоруссии была принята 15 марта 1994 года. Тогда впервые в истории страны в системе высших органов государственной власти появилась должность президента. Затем в основной закон вносились изменения и дополнения на референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года. В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Конституции, отметив, что обновленный на переломном этапе основной закон стал надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности.