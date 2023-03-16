15 марта, 22:32
ЕГЭ

Аксенов оценил инициативу о возможности получить аттестат без ЕГЭ

Глава республики назвал ее неактуальной мерой для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без экзаменов, является неактуальной для Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"На сегодня неактуальна", - ответил Аксенов на вопрос, насколько актуальна мера об изменении формата выпускных экзаменов в Крыму.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что для выпускников приграничных регионов, в первую очередь Курской, Белгородской и Брянской областей, прорабатывается возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок. Это позволит организовать максимально безопасную сдачу ЕГЭ. Ранее такую возможность предоставили выпускникам 9-х и 11-х школ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 

Теги:
РоссияЕГЭАксенов, Сергей ВалерьевичКрымМузаев, Анзор Ахмедович
© Информационное агентство ТАСС
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