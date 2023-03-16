Антонов планирует посетить содержащихся в тюрьмах в США россиян

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова отметила, что даты и города пока окончательно не утверждены

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов собирается вскоре посетить несколько соотечественников, содержащихся в американских тюрьмах. Об этом сообщила ТАСС в среду заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.

"В ближайшее время посол Анатолий Антонов планирует посетить некоторых соотечественников. Даты и города пока окончательно не утверждены, маршрут этой поездки продолжает прорабатываться", - сказала дипломат.

В 2022 году Антонов встречался с россиянами Виктором Бутом (до возвращения последнего на родину в результате обмена на американку Бриттни Грайнер), Александром Винником и Романом Селезневым. Бут содержался в тюрьме в штате Иллинойс, Селезнев находится в заключении в Северной Каролине, Винник в период идущего над ним суда томится за решеткой в Калифорнии.

"Мы каждому соотечественнику уделяем пристальное внимание. Анатолий Иванович [Антонов] планирует продолжить практику посещений, которую он начал в прошлом году", - подчеркнула руководитель консульского отдела.

Она отметила, что "практически у всех соотечественников, содержащихся в американских тюрьмах, имеются претензии к условиям содержания". "Все наши призывы обеспечить им нормальные условия существования в тюрьмах игнорируются. Наши ноты остаются по большей части без ответа. А если американцы и отвечают на какую-то ноту, то они настаивают на том, что это нормальные условия содержания, что такие правила применяются ко всем. Никакой динамики в сторону улучшения ситуации не просматривается. Мы с таким положением дел не смиримся. Будем добиваться обеспечения нормальных условий содержания", - заявила Шумова.

Согласно изложенной ею информации, в общей сложности в американских тюрьмах содержится около 100 соотечественников. С 2008 года в США из третьих стран экстрадировали по запросам Вашингтона 59 россиян, но часть этих граждан уже вернулась на родину.