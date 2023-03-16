Санья на Хайнане 9-13 апреля проведет международный культурный фестиваль роз

В программе также предусмотрено проведение торговых мероприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань 9-13 апреля проведет международный культурный фестиваль роз. Об этом сообщили местные власти.

"Фестиваль будет представлен многими художественными жанрами, в том числе фотографией, изобразительным и сценичным искусством", - рассказала на пресс-конференции заместитель главы управления туризма, культуры, радиовещания и спорта Санья Се Сянхуэй.

Помимо этого ведомства, в качестве организаторов мероприятия, курируемого местным муниципалитетом, выступают администрация городского района Цзиян, управление по популяризации туризма Санья и несколько компаний, деятельность которых связана с культурно-развлекательной индустрией. По словам чиновника, фестиваль роз "продемонстрирует упорную работу, которую жители города проводят по новым направлениям".

В культурной программе, как отмечается, предусмотрено проведение торговых мероприятий. Фестиваль по времени проведения частично совпадет с другим крупным событием Санья - международной яхтенной выставкой (откроется 12 апреля). Предполагается, что все это позволит стимулировать развитие потребительского сектора и туристической индустрии Хайнаня.

На церемонию открытия фестиваля приглашены дипломаты из посольства Болгарии - страны, где промышленное разведение роз имеет вековые традиции. Кроме того, ожидается участие представителей администрации южнокорейского города Согуипхо (остров Чеджудо), с которым Санья поддерживает дружественные контакты.

Фестиваль посвящен формированию в провинции среднезажиточного общества, усилению роли отрасли по выращиванию роз как одного из стимулов развитии Хайнаньского порта свободной торговли. Помимо болгарской экспозиции, состоятся выставки, связанные с повышением народного благосостояния и искусством разведения тропических цветов. Кроме того, проведут мероприятие, посвященное современной моде.