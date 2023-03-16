Сальдо: Херсонская область в дальнейшем развитии будет ориентироваться на опыт Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Херсонская область будет ориентироваться в своем развитии на опыт Крыма, воссоединившегося с Россией девять лет назад, сообщил в четверг ТАСС врио губернатора соседствующего с полуостровом региона Владимир Сальдо.

"Крым показал нам пример, как нужно действовать. С самого начала специальной военной операции крымчане советами и прямым участием помогали Херсонской области в процессе интеграции в общероссийское пространство, оказали помощь в организации референдума. Во многом мы идем по стопам наших южных соседей и братьев. Их опыт бесценен - его правильность и эффективность подтверждена практикой", - сказал Сальдо.

Отвечая на вопрос ТАСС, можно ли ожидать, что внимание федеральных властей к полуострову будет постепенно ослабевать после вхождения в состав страны новых регионов, он отметил, что "для Херсонщины федеральный центр запланировал комплексную программу развития во всех сферах". "Безусловно, она предполагает вложение значительнейших финансовых инвестиций, причем не только государственных. Однако не вижу ни малейших предпосылок, что это будет делаться за счет ослабления развития Крыма", - добавил Сальдо.

Врио губернатора отметил, что российская экономика, в том числе финансовый сектор, стойко выдерживает общемировые неурядицы. "Считаю, что финансовых ресурсов хватит для всех регионов. <…> Крым стал для нас буквально старшим братом, который оказал нам очень значительную материальную поддержку. Не менее важной была организационная и методическая помощь. Однако вершиной братской помощи стало принятие полуостровом десятков тысяч херсонских переселенцев, которые были эвакуированы с правобережья Херсонщины и опасных районов левобережья", - добавил Сальдо.

Он также напомнил, что Крым и Херсонская область входят в единый регион Северного Причерноморья, имеющий общую историю и составляющий единый хозяйственно-экономический комплекс. "Эти когда-то по большей части пустынные земли были присоединены к России во времена Екатерины II усилиями князя Григория Потемкина и его соратников. В цветущий край их превратили труды поколений россиян. С Крыма Россия начала возвращение своих исторических земель. С геополитической точки зрения возврат Херсонщины был лишь вопросом времени. Девять лет для такого процесса - немного", - отметил Сальдо.

Признание статуса полуострова, как и новых регионов в составе России, по его мнению, не зависит от Европы и США. "Считаю, нам не нужно оглядываться на оценку действий России со стороны Запада. Там нам желают только зла, и ничего хорошего от них ожидать не стоит. Россия - великая держава и действует так, как нужно для обеспечения ее безопасности, без оглядки на сторонние мнения. Такая позиция - правильная. И даже если кто-то хочет признания Запада, то пусть учтет: на Западе понимают только язык силы. За нами признают лишь то, что мы завоюем. И лишь в том случае, если почувствуют угрозу, что мы можем отвоевать еще больше", - считает Сальдо.

О референдумах

Весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.