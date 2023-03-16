"Ведомости": в России предложили поощрять школы, отвечающие "критериям добросовестности"

Издание пишет, что речь идет, в том числе об отсутствии нарушений, выявленных по итогам проверок, и участии учреждений в проведении аккредитационного мониторинга

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор представил "критерии добросовестности" государственных и частных образовательных учреждений и предложил нематериально поощрять организации, которые им соответствуют. Изменения могут быть внесены в положение о государственном контроле в сфере образования, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный документ.

Как пишет издание, к "критериям добросовестности" предлагается отнести отсутствие нарушений, выявленных по итогам надзорных мероприятий, отсутствие производств по делам об административных правонарушениях, участие в проведении аккредитационного мониторинга. Из проекта следует, что такую оценку "добросовестности" будут проводить добровольно по заявлению школы, если она работает от трех и более лет и может предоставить подтверждение соответствия критериям.

Для поощрения образовательных учреждений, подтвердивших свой статус, помимо существующих видов профилактических мероприятий Рособрнадзора, среди которых консультирование, объявление предостережения и профилактический визит, предлагается добавить "меры стимулирования добросовестности". Предполагается, что они обеспечат соблюдение образовательными организациями прописанных в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) требований.

В число нематериальных поощрений для соответствующих "критериям добросовестности" образовательных учреждений войдут выдвижение представителя школы в местные министерства просвещения и присуждение ему репутационного статуса на последующие три года.

Представитель Рособрнадзора пояснил газете, что подобная практика будет распространяться на все образовательные организации вне зависимости от их статуса. При проверке школ на добросовестное соблюдение правил не будут предусмотрены меры наказания.