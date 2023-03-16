Хайнань 15 марта возобновил режим безвизовых поездок для граждан некоторых стран

Эти меры приняли согласно решению консульского департамента МИД Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань 15 марта возобновила режим безвизовых туристических поездок для граждан некоторых стран. Об этом сообщил отдел пропаганды парткома провинции.

Как уточняется в сообщении, эти меры приняты в соответствии с решением консульского департамента МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство также объявило о признании виз, выданных до 28 марта 2020 года, срок действия которых не истек.

Безвизовый режим, как отмечается, возобновлен и для пассажиров круизных судов Шанхая, групповых поездок иностранцев из Гонконга и Макао в южную провинцию Гуандун. Такая же возможность предоставляется туристическим группам из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, намеревающимся посетить город Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район, юг Китая).

Администрация Хайнаня напоминает, что с 15 марта консульские учреждения на территории других стран возобновили выдачу всех видов виз для поездок в КНР.

Хайнань 1 мая 2018 года ввел безвизовый режим для граждан 59 стран, включая Россию. Подобная политика проводится для стимулирования реформ и открытости самой южной провинции Китая. Россияне могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии бронирования путевки через турагентство.