16 марта, 03:04

В Москве ожидаются дождь и до плюс 5 градусов

Ночью температура воздуха в столице опустится до минус 1 градуса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, в ночь на пятницу - до минус 1 градуса.

Ветер южный, северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса. 

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