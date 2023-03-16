В Москве заработал проект проактивного диспансерного наблюдения за здоровьем пациентов

Врачи смогут в онлайн-режиме контролировать состояние около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Врачи смогут в онлайн-режиме контролировать состояние здоровья около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями благодаря новому разделу "Моя анкета самоконтроля" в электронной медкарте. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уникальный проект проактивного диспансерного наблюдения с этого года заработал во всех взрослых городских поликлиниках столицы и охватывает около миллиона москвичей с хроническими заболеваниями. Его ключевая особенность в том, что медики контролируют состояние пациента не от приема к приему, а в динамике. И теперь у них появился еще один инструмент для проактивного наблюдения. В электронных медкартах мы создали специальную анкету самоконтроля с удобной автоматической системой напоминаний", - заявила Ракова.

Пациентов научат обращаться с ней помощники врачей. Для тех из них, кто находится на диспансерном наблюдении, будут дополнительно проводиться персонализированные опросы с учетом конкретного заболевания. А для врачей в сервисе ЕМИАС "Диспансерное наблюдение" предусмотрены оповещения, если в анкете самоконтроля у человека будут отклонения - к примеру, повышение артериального давления, добавила заммэра.

Ракова рассказала, что сведения, которые москвичи будут записывать в новый раздел медкарты, позволят врачам оценивать самочувствие пациентов, отслеживать результативность лечения, корректировать его схему, назначать дополнительные исследования, приглашать на прием.

Отмечается, что заполнять анкету о самочувствии пользователи могут в любое время суток. Список вопросов в анкете подбирается в зависимости от заболеваний.