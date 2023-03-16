WSJ: США могут запретить TikTok при отказе владельцев соцсети из КНР продать доли

Требование выдвинул Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, передает газета со ссылкой на источники

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Администрация США требует от китайских владельцев TikTok продать свои доли, угрожая в обратном случае запретить приложение на территории Соединенных Штатов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, такое требование выдвинул Комитет по иностранным инвестициям в США.

"Если целью является защита национальной безопасности, отчуждение не решает проблемы: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ, - заявила газете The Hill представитель компании TikTok Морин Шанахан. - Лучший способ устранить опасения по поводу национальной безопасности - это прозрачная защита персональных данных пользователей и систем на базе США с помощью надежного стороннего мониторинга, проверки и верификации, которые мы уже внедряем".

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что руководство TikTok обсуждает возможность выхода из состава китайской технологической компании ByteDance с целью снижения возможных рисков для национальной безопасности США.

Администрация США поддержала представленный 7 марта сенаторами законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.

Как заявила ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Китай призывает американские власти уважать принципы рыночной экономики и честную конкуренцию. Она призвала Вашингтон обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду, чтобы компании со всего мира могли инвестировать и работать в США.