В Новой Зеландии десятки тысяч учителей и воспитателей проводят забастовку

Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. школьных учителей, преподавателей высших учебных заведений и воспитателей детских садов вышли в четверг на забастовку в Новой Зеландии, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Как сообщили в новозеландской профессиональной ассоциации учителей и директоров школ, выступившей организатором акции, на время проведения манифестаций большинство школ в стране были закрыты.

"Наши школьники и студенты достойны и заслуживают того, чтобы их учили квалифицированные специалисты, но сейчас в средних школах Новой Зеландии не хватает учителей, и для некоторых предметов дефицит преподавателей является критическим. Мы ведем переговоры с Министерством образования с июня 2022 года, но пока получили только одно предложение, которое предлагает зарплаты, неспособные привлечь новых сотрудников и удержать старых", - рассказали ТАСС в организации.

Акции протеста учителей, вызванные ростом инфляции (7,2% по итогам прошлого года), падением реальных доходов и уровня жизни населения, проходят в четверг по всей Новой Зеландии. В них принимают участие учителя общеобразовательных школ, преподаватели вузов и работники детских дошкольных образовательных учреждений. Общая численность бастующих, по данным организаторов, превышает 50 тыс. человек.

Средняя заработная плата учителя в Новой Зеландии составляет 90 тыс. новозеландских долларов ($55,4 тыс.) в год. При этом воспитатели детских садов и учителя младших классов, а также молодые специалисты получают не более 85,3 тыс. новозеландских долларов в год ($52,5 тыс.), а преподаватели вузов, учителя-предметники и опытные специалисты зарабатывают до 92,7 тыс. новозеландских долларов ($57 тыс.).

В ответ на требования учителей новозеландские власти предложили поэтапное повышение заработной платы в среднем на 6 тыс. новозеландских долларов ($3,7 тыс.) за два года, и единовременную выплату в размере 1,3 тыс. новозеландских долларов ($800) для классных руководителей. В профессиональной ассоциации учителей и директоров школ подчеркнули, что это предложение не поможет педагогам "обрести уверенность в завтрашнем дне" и не сделает профессию учителя привлекательной для молодежи.