16 марта, 05:36

Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом нарушено из-за погоды

Количество ожидающих пассажиров не уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в четверг отменили из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы на прилет и на вылет отменены", - рассказали в аэропорту.

По информации аэропорта, вылет из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск задержали до 13:00 (05:00 мск) 17 марта. Количество ожидающих пассажиров не уточняется. В гостинице и питании никто не нуждается.

Сейчас в Южно-Курильске туманно, порывы ветра достигают 10 м/с. Температура воздуха составляет +3 градуса.  

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РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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