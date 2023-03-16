В Крыму выразили готовность поделиться опытом проведения выборов с новыми регионами России

Осенью 2023 года в ДНР и ЛНР состоятся выборы в народные советы республик

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Крыма готовы направить в новые регионы России обученных специалистов для организации выборов, которые пройдут осенью в единый день голосования, сообщил в среду ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Мы готовы оказать им помощь, поделиться опытом. Что касается специалистов, я убежден, что нужен подвижнический трудовой десант на эти территории. Без этого никак. Мы готовы в Крыму сформировать такой десант. На добровольном уровне уже многие туда уехали. У нас достаточно кадров, которые могут ускорить этот процесс", - сказал Константинов.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее член Центризбиркома России Константин Мазуревский сообщал, что в ДНР и ЛНР пройдут выборы в народные советы республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. Жителям областей предстоит избрать своих руководителей и парламенты.