На севере Красноярского края объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

По данным МЧС, возможны ограничения на автодороге Норильск - Алыкель, ведущей в аэропорт

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили экстренное предупреждение на севере Красноярского края из-за сильного ветра до 30 м/с, метели и снегопада. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Экстренное предупреждение: 16 марта и в течение суток 17 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный ветер западной четверти, порывы 25-30 м/с, ночью сильный снег, метель. 17 марта на севере Туруханского района местами ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что на автодороге Норильск - Алыкель, ведущей в аэропорт Норильска, возможны ограничения движения.

По данным Гидрометцентра, на Таймыре температура воздуха днем 16 марта составляет -12 градусов, ветер с порывами до 10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -21 градуса.

15 марта в Норильске сняли штормовое предупреждение, которое действовало два дня. Из-за сильного ветра и пурги вводили запрет на движение всех видов транспорта по автодороге в аэропорт из Норильска. Людей доставляли в аэропорт и из него колоннами спецтехники. Школьникам первой смены разрешалось не посещать занятия.