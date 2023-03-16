Под Северодонецком извлекли останки предполагаемых шести военных из ЛНР, расстрелянных ВСУ

Советник главы республики Анна Сорока рассказала, что у одного из погибших нашли паспорт и военный билет

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Останки, которые могут принадлежать шести военным из Луганской Народной Республики (ЛНР), расстрелянным военнослужащими ВС Украины (ВСУ), были извлечены под Северодонецком участниками межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) совместно с представителями общественной организации "Не забудем! Не простим!". Об этом в четверг сообщила журналистам советник главы республики, руководитель МРГ Анна Сорока.

"Сегодня подняли шесть останков предположительно военнослужащих из ЛНР, которые были мобилизованы", - сказала она.

Сорока рассказала, что у одного из погибших военных, обнаруженных в братской могиле, члены МРГ нашли паспорт и военный билет, принадлежащие Геннадию Гилязову - уроженцу поселка Лозовский, относящемуся к Славяносербскому району ЛНР. "Сейчас от этой точки будем развивать поиск и установление личности остальных бойцов", - сообщила она.

Перед началом работ полевой команды МРГ место захоронения обследовали саперы одного из подразделений Минобороны РФ, за ходом извлечения останков следили сотрудники Следственного комитета России. "Тела лежали вниз лицом, у многих были согнуты колени. По факту, мы видим расстрел, дальше уже будут экспертизы, и мы будем уже более подробно исследовать все дела и устанавливать все обстоятельства гибели", - отметила Сорока.

Подполковник Вооруженных сил России Андрей Тимохин сообщил, что военные из ЛНР были расстреляны после того, как попали в плен к украинским солдатам в ходе боев за пригороды Северодонецка летом прошлого года. "По данным местных жителей, они [попавшие в плен защитники ЛНР] не согласились с условиями [солдат ВСУ] что-то там кричать или еще что-то и их привели вот сюда [в посадку]. Тут была большая яма и их просто-напросто расстреляли и бросили туда", - сказал он.

По словам Тимохина, местные жители, несмотря на то, что территория вокруг могла быть заминирована, пришли на место расстрела военных республики и установили крест рядом с их могилами.