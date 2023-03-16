В ЕАО восстановили междугороднее пассажирское сообщение

Его приостанавливали из-за непогоды

ТАСС, 16 марта. Междугородние автобусные перевозки пассажиров, приостановленные накануне в Еврейской автономной области из-за непогоды, восстановили. Об этом сообщила в четверг пресс-служба территориального управления МЧС.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 15:00 16 марта 2023 открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям: Биробиджан - Хабаровск; Биробиджан - Облучье; Биробиджан - Головино; Биробиджан - Ленинское; Биробиджан - Амурзет", - говорится в сообщении.

Накануне в Биробиджане шел снег, температура воздуха составляла -6 градусов. 16 марта в городе, по данным синоптиков, ясно, -1 градус.