В нескольких регионах УрФО прогнозируют потепление, снег и сильный ветер

По данным гидрометцентров, в части областей ожидается повышение температуры воздуха до +11 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление в регионах Уральского федерального округа. В части регионов ожидаются снег, дожди, сильные порывы ветра и метели, сообщили в региональных гидрометцентрах в четверг.

"[В Свердловской области 16 марта] переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем от +4 до +9 градусов, местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К 17 марта в регионе потеплеет до +6...+11 градусов днем.

В Курганской области потеплеет до +8 градусов, осадков в ближайшие два дня в регионе не ожидается. В Челябинской области потеплеет до +11 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до +8 градусов в дневные часы, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Югре в ближайшие два дня потеплеет до +7 градусов, ожидаются снег и дождь. До +2...+3 градусов потеплеет в Ямало-Ненецком-автономном округе, возможны метели и небольшие осадки. По данным ГУ МЧС по региону, 16 марта днем и вечером по юго-западу Карского моря, северу Приуральского и Ямальского районов ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, порывы 35-37 м/с.