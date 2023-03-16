Россия провела 30 мероприятий по вопросам коренных народов в рамках председательства в АС

Посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц АС Николай Корчунов сообщил, что запущена подготовка проектов "Цифровизация языкового и культурного наследия языков коренных народов Арктики", "Арктический инновационный продовольственный кластер", "Молодежь коренных народов" и других

НЕРЮНГРИ, 16 марта. /ТАСС/. Более 30 мероприятий по вопросам коренных народов проведено в рамках российского председательства в Арктическом совете (АС). Об этом сообщил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц АС Николай Корчунов.

"Российское председательство в Арктическом совете уделяет приоритетное внимание проблематике коренных малочисленных народов Севера и народов Арктического региона, поддержке их традиционного уклада жизни, сохранению этнической идентичности, языков, культурно-исторического наследия. В рамках председательства проведено более 30 различных мероприятий по данной тематике", - сказал Корчунов в видеообращении к участникам международной конференции "Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике" в рамках международного чемпионата по оленеводству.

Он уточнил, что запущена подготовка проектов "Цифровизация языкового и культурного наследия языков коренных народов Арктики", "Арктический инновационный продовольственный кластер", "Молодежь коренных народов", "Культура питания и перемены в Арктике" и других.

По словам Корчунова, оленеводство является ключевым фактором сохранения традиционного образа жизни и культуры народов Арктики. В России оленеводством занимаются практически все коренные народы Сибири и Дальнего Востока, в общей сложности более 52 тыс. семей коренных народов, добавил он.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны, входящие в совет, объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

О чемпионате

Первый международный чемпионат по традиционному оленеводству проходит в Нерюнгринском районе Якутии с 15 по 19 марта. В его ходе состоится международная конференция "Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике". В программу также включены внеочередное заседание совета ассоциации "Оленеводы мира" и презентация проекта строительства этно-туристического комплекса "Уникальная Иенгра". Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс.