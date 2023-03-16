В Москве появится многофункциональный комплекс "Чижевское подворье"

Объект расположен на улице Никольская, владение 8/1

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работы по реконструкции исторических зданий с созданием комплекса "Чижевское подворье" возобновят в Москве, проектом предусмотрено восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов прошлого века. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики в четверг.

"В Центральном административном округе Москвы возобновятся работы по реконструкции комплекса зданий с созданием многофункционального комплекса "Чижевское подворье". Объект расположен на улице Никольская, владение 8/1. Начало работ запланировано на второй квартал текущего года. Проектом предусмотрено сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов прошлого века", - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, реализация проекта началась в 2007 году и была приостановлена в 2010 на стадии частичного демонтажа существующих строений. В связи с длительной приостановкой строительно-монтажных работ объект включен в перечень объектов незавершенного строительства и рассматривается в рамках соответствующей оперативной группы, действующей в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, решением города в 2019 году реализация инвестиционного проекта со старым застройщиком прекращена, он был признан банкротом и в 2021 году объект был реализован на торгах. Новым правообладателем представлена дорожная карта возобновления работ. С учетом исторического статуса территории одобрены и утверждены градостроительные регламенты.

"После чего был разработан проект на реконструкцию существующих строений и получено положительное заключение экспертизы. Сейчас застройщиком формируется пакетов документов для получения разрешения на строительство", - добавил Левкин.

Он также напомнил, что ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется в рамках созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы. С начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 632 объектам, в том числе по 45 объектам - в 2022 году и 3 объектам с начала текущего года. Из них: 183 объекта введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 253 объектах, 196 конструкций демонтированы, а территории благоустроены.