Полиция задержала Евгения Ройзмана

По словам адвоката бывшего мэра Екатеринбурга, на его доверителя составят протокол об административном правонарушении из-за якобы поста в соцсети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), который является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, задержан и доставляется в отдел полиции, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов. Основанием стал пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный якобы на его странице.

"Действительно, сейчас будет доставление в отдел полиции, для составления протокола об административном правонарушении. Евгения Вадимовича обвиняют в том, что он когда-то сделал репост в социальной сети "ВКонтакте", но мы сразу заявляем о том, что Евгений Вадимович не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы "ВКонтакте", он никогда не пользовался этой социальной сетью. <...> Сегодня будет рассмотрение дела в суде, это необоснованное обвинение грозит арестом, там либо 10, либо 15 суток ареста", - сказал Идамжапов.

В 2022 году в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube. По словам следователя, 1 июля в прямом эфире на видеохостинге экс-мэр, "желая дестабилизировать обстановку, сформировать общественное мнение, использовал негативные термины для описания спецоперации". На время расследования суд избрал экс-мэру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.