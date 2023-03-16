Специалисты центра "Моя карьера" помогут москвичам освоить офисные программы

Во время занятий будет освоена программа с текстовыми документами и изучено использование электронной почты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бесплатные тренинги по цифровой грамотности пройдут в марте в специализированном центре занятости "Моя карьера" в Москве. Горожане освоят программу для работы с текстовыми документами, а также изучат тонкости пользования электронной почтой, сообщается в четверг на портале мэра столицы.

"Информационные технологии прочно вошли в нашу в жизнь. А умение пользоваться прикладными офисными программами давно стало необходимым условием успешного трудоустройства для многих соискателей. Освоить практические навыки работы на компьютере и узнать, как использовать электронную почту, можно до конца марта на тренингах по цифровой грамотности в нашем центре", - приводятся слова замдиректора центра "Моя карьера" Ольги Лотвановой.

Особенно эти занятия будут полезны для соискателей старшего возраста и женщин с детьми, которые планируют вернуться на работу после долгого перерыва. Расширить базовые знания в одной из самых популярных офисных программ можно на модульном онлайн-тренинге. На первом занятии участники научатся создавать текстовые документы и оформлять их с помощью примечаний, ссылок и колонтитулов. Вторая встреча будет посвящена созданию таблиц и использованию ячеек. На последнем вебинаре участники научатся закреплять строку заголовка, заливать и определять границы ячеек, рисовать таблицы.

"С 27 по 29 марта пройдет модульный онлайн-тренинг для углубленного изучения программы. В первый день слушатели познакомятся со стилями документов и навигацией. На следующем занятии участники освоят практические навыки создания многоуровневых списков и автоматически собираемого оглавления. Последний урок будет посвящен изучению разрывов страниц и разделов, а также защите документов", - отмечается на портале.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения Москвы. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг "Мои документы".