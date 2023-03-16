16 марта, 07:40

В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за метели и штормового ветра

По прогнозу, в трех районах региона существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня

ТАСС, 16 марта. Спасатели объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в четверг журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 17 марта", - сказали в центре.

Там уточнили, что в Магадане, Ольском и Хасынском районах существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня. Возможны повреждение или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов на дорогах. Есть риск обрушения слабоукрепленных конструкций, а также снежных козырьков. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаева.

По данным синоптиков, 17 марта в перечисленных районах ожидаются сильный снег, метель и восточный штормовой ветер скоростью до 20 м/с. Температура воздуха в регионе составляет около +1 градуса. 

Теги:
РоссияМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
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