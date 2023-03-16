16 марта, 07:45

В Ярославской области сообщили о рассылке повесток для уточнения данных воинского учета

В Ярославской области сообщили о рассылке повесток для уточнения данных воинского учета
© Донат Сорокин/ ТАСС

Повестки ранее начали вручать по такой же причине в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Военкоматы Ярославской области рассылают повестки жителям региона для уточнения данных воинского учета. Об этом ТАСС сообщили в военном комиссариате региона в четверг.

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"Повестки раздаются, это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета", - сказал собеседник агентства.

В социальных сетях и местных СМИ стала появляться информация о получении повесток жителями Ярославской области.

Ранее власти Воронежской и Липецкой областей сообщили о вручении повесток для проверки данных воинского учета в военкоматах регионов. В военном комиссариате Пензенской области вручение повесток жителям также объяснили необходимостью уточнить данные воинского учета. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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