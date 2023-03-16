В Кемерове ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Предприятиям города предписали сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Предприятиям Кемерова рекомендовали сократить выбросы в атмосферу из-за введения в четверг режима неблагоприятных метеорологических условий, сообщили в четверг на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 14:00 (10:00 мск) 16.03.2023 до 18:00 (14:00 мск) 17.03.2023", - говорится в сообщении.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.