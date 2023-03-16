Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в апреле

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что второй этап - федеральный - пройдет в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в России в 2023 году, первый региональный этап запланирован на апрель, второй - федеральный - на июнь. Об этом сообщила в четверг заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

"Новый проект, который запускается в этом году, - Всероссийская ярмарка трудоустройства. Мероприятия планируются к прохождению по всей стране одновременно. Первый региональный этап, в котором будет задействована служба занятости, состоится <...> в середине апреля. Задача этого этапа - организовать встречи работодателей с соискателями, собеседования, в том числе для поиска работы, и не только в данном регионе присутствия, но и в других регионах", - сказала она на пленарном заседании в рамках VII Международного форума труда.

Мухтиярова уточнила, что второй этап - федеральный - пройдет в июне. Он запланирован в двух форматах - очно и онлайн.

"В один день ярмарка состоится во всех областных республиканских краевых центрах по единому стандарту. Здесь будут привлечены коллеги из социальных сетей, будут транслироваться онлайн-марафоны. <...> Мы будем создавать отдельный ресурс на портале "Работа России", через который нужно будет заблаговременно зарегистрироваться", - добавила она.

Замминистра отметила, что целевая аудитория проекта - это не только безработные, но и те люди, "которые стремятся сменить сферу профессиональной деятельности", а также рассматривают вариант трудоустройства не только в своем регионе.