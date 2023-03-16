Илью Красильщика заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Срок действия меры пресечения составит два месяца с момента задержания или экстрадиции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал российского медиаменеджера, бывшего издателя "Медузы" (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Илью Красильщика по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал обвиняемому по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Илье Красильщику меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что установлен срок действия меры пресечения на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

С октября 2014 года Красильщик работал издателем "Медузы", покинул проект в январе 2019 года. Спустя месяц он занял должность менеджера международных проектов "Яндекса", руководил сервисом заказа продуктов на дом "Яндекс.Лавка", а в апреле 2022 года сообщил об уходе из компании.